Recunoscut pentru maniera feroce în care promovează valorile familiei şi morala creştină, Gigi Becali are parte de o acuzaţie rară! Patronul FCSB ar fi avut recent o amantă celebră.

Totul a plecat de la o dezvăluire a fostului parlamentar Cristian Rizea, actualmente urmărit general după ce a fost condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de influență. Rizea continuă seria dezvăluirilor bombă despre personaje importante ale societăţii româneşti şi a ajuns la patronul FCSB: îl acuză că a avut o relaţie clandestină cu actriţa Tania Budi.

„Mai târziu, după ce a ajuns după gratii, și-a continuat stilul extravagant și profitând de perioada când cu acordul conducerii penitenciarului de la Poarta Albă ieșea la muncă la baza de fotbal a clubului „Viitorul” Constanta, beneficia de plăcerile vieții, oferite de Tania Budi care, în schimbul sumei de 5.000 de euro, făcea naveta București–Constanța oricând Gigi își trimitea „brelocul”, pe Luțu, să facă pe șoferul pentru celebra divă!

Stiu că acesta a încercat să „profite” și el de farmecele Taniei Budi la unul din drumurile de întoarcere spre București, dându-i de înțeles divei că ar fi și el inclus în „pachetul” plătit de șeful său, aceasta refuzându-l în cele din urmă!”, sunt acuzațiile făcute de Cristian Rizea.

Patronul FCSB a reacţionat amuzat de dezvăluirile fostului parlamentar.

“N-ai văzut ăla, că vezi doamne, cum îl cheamă pe ăla: Rizea. A venit nevastă-mea a și început să râdă, Rizea ăla, un maimuțoi de om că știe el că nu știu că Tania Budi, n-am văzut-o pe Tania Budi, am văzut-o acum 23 de ani la o nuntă în America, nu am mai văzut-o în viața mea. Odată am văzut-o și nici atunci nu am vorbit cu ea, vezi doamne, Gigi Becali, combinație cu Tania Budi.

Doamne ferească-mă! Păi îmi trebuie mie femeia alta mie acuma? Doamne ferească-mă înțelegi? Minciuni. Deci te tulbură. Dar la mine e bine că n-a crezut nevastă-mea și fetele și râdeau, știau că … înțelegi? Dar te tulbură un om din ăsta cu niște minciuni din astea nu? Sau că, vezi doamne, nu știu cu ce judecător eram prieteni jucam table, dar nu am văzut în viața mea pe judecătorul ăla … Nu mă mai interesează, dacă nu mai am treabă cu lumea”, a spus Becali.

Şi Tania Budi a negat cu vehemenţă cele relatate de Cristian Rizea. Actriţa a anunţat că îl va da în judecată pe fostul parlamentar PSD.