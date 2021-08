FOTO | Tânăra pe care Ion Țiriac o adoră, surprinsă în ipostaze incitante pe litoral. DIVA arată DEMENȚIAL

Ion Țiriac (82 de ani) își iubește fiica precum ochii din cap și se ocupă să nu-i lipsească nimic. Ioana Natalia Țiriac a fost mereu discretă. Singura fiică a miliardarului român a împlinit în luna iulie 24 de ani.

A postat o poză pe Instagram, în care apare înconjurată de buchete imense de trandafiri roșii, cu ocazia zilei de naștere. Aceasta și-a surprins fanii virtuali cu noi poze pe Instagram, în care apare în costum de baie. Tânăra se implică activ în afacerile familiei.

„Bănuiesc că este un copil norocos este cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai multă decât are ea de anumite lucruri, sau de lucrurile normale în viaţă, a învăţat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine şi cu maică-sa …nu e meritul meu absolut deloc”, spunea Ion Țiriac, potrivit playsport.ro.

Mama Ioanei Natalia Țiriac, Sophie Ayad, femeie cu care Ion Țiriac a avut o relație timp de 9 ani, în perioada 1992-2001. Aceasta este o jurnalistă cu origini franceze și egiptene.

„Îl iubesc pe Ion, nu este doar un tată grozav, ci și un prieten adevărat. Am avut momente dificile, chiar foarte dificile, dar el a fost mereu acolo pentru mine și cei trei copii ai mei.

E altruistă și o luptătoare pentru egalitate socială. Uneori cred că cei doi copii ai mei au o astfel de datorie, deoarece sunt foarte privilegiați. Ioana e un om extraordinar de bun, modest și cu o inimă imensă. E super inteligentă și știe ce vrea”, spunea Sophie Ayad, potrivit sursei citate.