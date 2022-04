FOTO | Un jucător din Premier League a început să plângă pe gazon, după ce și-a accidentat grav adversarul

West Ham United și Burnley au remizat, scor 1-1, duminică, în etapa a 33-a din Premier League.

În minutul 22, jucătorul oaspeților, Ashley Westwood, a trimis o pasă prin alunecare, moment în care adversarul Nikola Vlasic a căzut peste piciorul său, accidentându-l la gleznă.

Realizând gravitatea accidentării, fotbalistul croat și-a pus mâinile în cap, s-a așezat în genunchi și a început să plângă.

Nikola Vlasic had to be consoled by team-mates after witnessing Ashley Westwood’s injury.

Get well soon, Ashley 🙏 pic.twitter.com/D1xFJoS3Kn

— GOAL News (@GoalNews) April 17, 2022