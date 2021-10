FOTO | Un sărut de bun venit! Simona Halep, de la Moscova la Cluj

Simona Halep s-a întors de la Moscova şi va ajunge duminică seară la Cluj-Napoca, acolo unde va participa la Transylvania Open. Logodnicul Toni Iuruc a întâmpinat-o pe Simona la aeroport.

Simona şi logodnicul ei s-au sărutat după ce s-au revăzut la o săptămână după plecarea la Kremlin Cup.

Simona Halep a vorbit despre participarea la Kremlin Cup, dar şi despre Transylvania Open, turneul de la Cluj-Napoca la care va debuta într-un duel românesc cu Gabriela Ruse.

„Mă simt mult mai bine, consider că am progresat un pic apropo de unde am vrut să progresez. A fost o săptămână foarte bună, din păcate nu am reuşit să îmi iau şansele la ultimul meci, dar e într-o formă foarte bună Maria Sakkari şi pe undeva a meritat să câştige. Faptul că am început să joc din nou mai bine, nu este un lucru pozitiv că se termină sezonul, dar este bine că am o perioadă mai lungă de antrenament, să fac ce nu am făcut în timpul anului.

Era oarecum normal să joc cu o româncă, suntem foarte multe şi este o performanţă bună pentru tenisul românesc. Ce pot să spun despre Gabi, a intrat în Top 100, a avut un an foarte bun, joacă foarte bine, am jucat la dublu cu ea în America, sper să fac un meci bun, ajung diseară la Cluj, sper să mă acomodez şi să fie un meci frumos. Mare păcat că nu sunt spectatori, ştiu că turneul s-a chinuit foarte mult să aducă jucătoare de top.

Mi-era dor şi Clujul este un fel de casă a mea, am jucat atâtea meciuri la Fed Cup, oamenii sunt deosebiţi, m-au primit mereu cu căldură şi abia aştept să ajung acolo” – a declarat Simona Halep.

La Cluj, Simona Halep este pe aceeaşi jumătate de tablou cu Emma Răducanu, iar întâlnirea aşteptată de publicul din România s-ar putea produce în semifinalele turneului.