FRF anunță o nouă competiție de fotbal, în România – Despre ce e vorba

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, că FRF va organiza o nouă competiţie, Liga de tineret, destinată jucătorilor sub 18 ani.

„Liga de tineret va trezi un interes destul de mare. Astăzi a avut loc o informare a membrilor Comitetului Executiv după ce în ultimele săptămâni a avut loc o consultare mai apropiată cu toate eşaloanele fotbalistice din România, astfel încât pentru următoarea şedinţă a Comitetului Executiv, din luna martie, să putem să trecem la o procedură de vot pentru înfiinţarea Ligii de tineret începând din această vară. Liga de tineret reprezintă o oportunitate suplimentară de afirmare a tuturor jucătorilor tineri care se află în România şi o conectare mai bună la piaţa internaţională de transferuri. Liga de tineret îşi propune optimizarea potenţialului tinerilor jucători, continuând impactul pozitiv pe care l-am înregistrat în diferite perioade de timp”, a anunţat Burleanu.

El a precizat că în noua competiţie urmează să evolueze în general fotbalişti sub 18 ani.

„La nivel naţional, la liga a doua şi a treia regăsim din ce în ce mai mulţi jucători tineri, ceea ce a condus la următoarea situaţie, ca la selecţionata U19 toţi jucătorii să fie selecţionaţi doar de la echipe de seniori. La nivel internaţional în UEFA Youth League, unde nu suntem foarte competitivi, jucătorii Under 19 nu au drept de joc. Liga de tineret va înlocui Liga Elitelor Under 19 iar câştigătoare acestei competiţii va reprezenta România în Youth League. În această nouă competiţie vor urmă să evolueze cu precădere jucători Under 18. Dar vom permite participarea a maxim trei jucători Under 21”, a mai spus Burleanu.

Totodată, Burleanu a afirmat că FRF va demara un curs de antrenori pentru foştii jucători de fotbal: „Pentru prima dată, Federaţia Română de Fotbal se implică la nivel de educaţie prin Academia naţională de fotbal, un program naţional pentru dobândirea carnetului de antrenor. Pentru cei care îşi doreau să devină antrenori dar nu au avut posibilităţi să termine facultatea de educaţie fizică şi sport ori să meargă la o şcoală postliceală. Înscrierile pentru noul curs vor debuta la finalul acestei luni şi preconizăm o durată de un an şi jumătate pentru primii studenţi ai acestor cursuri. Va fi o oportunitate pentru foşti jucători care nu au avut timpul necesar de a finaliza studii superioare sau nu au o diplomă de Bac, pentru că vom permite accesul şi foştilor jucători care au îndeplinit un anumit barem de meciuri jucate la nivelul Ligii I sau internaţional”.

Burleanu a anunţat, de asemenea, începerea unor cursuri de reconversie profesională pentru foştii fotbalişti, unul de management financiar pentru jucători, unul de scouting şi dezvoltarea unei aplicaţii mobile destinată sportivilor.

În cadrul Comitetului Executiv al FRF s-a stabilit ca dată de începere pentru următorul sezon al Ligii I weekend-ul 9-10 iulie 2022.