FRF îl vrea pe Petrescu, dar nu are bani de clauză: „Nu face parte din politica Federaţiei!”

Răzvan Burleanu şi Mihai Stoichiţă i-au propus lui Dan Petrescu funcţia de selecţioner, însă FRF nu poate achita clauza de reziliere din contractul antrenorului cu CFR Cluj.

Petrescu a anunţat că va lua o decizie după 19 decembrie, însă cheia mutării pare a sta în mâinile patronului Neluţu Varga. Mihai Stoichiţă a oferit detalii despre întâlnirea cu antrenorul în vârstă de 53 de ani.

”Să fie clar. Nu am cerut un răspuns imediat. Am cerut voie clubului, patronului Neluțu Varga. Am avut o discuție aseară. Ne-a spus că putem vorbi cu Dan să îi facem o propunere. Acest lucru s-a întâmplat în această dimineață. Urmează ca ei să ia o decizie împreună.

Nu forțăm pe nimeni. Ne facem datoria să discutăm cu cei în măsură să preia echipa națională. Știm că sunt fel de fel de impedimente în a realiza un astfel de contract cum au fost cu Gică, Răzvan și Dan, care e sub contract cu Clujul, dar mi se pare normal să se inițieze o astfel de discuție cu cei care merită să conducă echipa națională. În funcție de dorința fiecăruia și, bineînțeles, după un dialog cu oficialii clubului, sunt bineveniți.

Va fi un contract pe termen lung, probabil pentru două campanii. Nu am vorbit despre clauza de reziliere, astea sunt probleme care le aparţin lor. Federaţia nu va plăti niciodată o clauză de reziliere, nu face parte din politica Federaţiei de a angaja un antrenor. Cred că înainte de Crăciun vom rezolva această problemă a selecţionerului” – a promis Mihai Stoichiţă la Digi Sport.