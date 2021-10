FRF încearcă să liniştească apele în privinţa lui Mirel Rădoi: ,,Bomba’ poate fi dezamorsată, staţi liniştiţi”

Mirel Rădoi şi-a anunţat plecarea de la cârma echipei naţionale la finalul campaniei de calificare la Campionatul Mondial din 2022. Acesta a făcut anunţul după meciul cu Armenia de la Bucureşti, scor 1-0.

Antrenorul şi-a exprimat dorinţa de a pregăti o echipă de club, unde ar putea avea activitate zilnică, nu periodică ca la prima reprezentativă. Printre înlocuitorii săi la echipa naţională se numără antrenori ca Gică Hagi, Laszlo Boloni sau Cosmin Olăroiu.

Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF, a vorbit din nou despre anunţul făcut de Mirel Rădoi. Acesta anunţă că tehnicianul poate fi întors din drum, pentru că nu a luat hotărârea definitivă, deşi antrenorul a declarat la conferinţa de presă că ,,nici soţia” nu-l mai poate întoarce din drum.

,,Bomba’ poate fi dezamorsată, staţi liniştiţi, că nu e o hotărâre definitivă. Mirel poate era şi într-un moment în care a refulat cam tot ce a păţit el de-a lungul timpului. Bucuria extremă l-a împins să facă şi acest lucru. Poziţia federaţiei este foarte clară, vom discuta cu el, pentru că federaţia îşi doreşte ca el să rămână în continuare.

E păcat dacă pleacă. Mai ales în momentul acesta, a reuşit să creeze un grup care într-un an, doi va fi extrem de puternic. Normal că m-a surprins, pentru că am fost în vestiar, l-am pupat, l-am felicitat pe el, pe băieţi, ca atunci când să ajung acasă să fac un puseu de tensiune. Să nu mai folosească astea, că mă lasă inima cu strategiile astea.

Mirel a fost la federaţie şi când nu am avut succes în meciurile noastre. Mirel şi atunci a avut susţinerea noastră, când nu era totul ok. Când foarte multă lume l-a atacat, noi l-am susţinut. Poate fi nominalizat oricine, în cazul în care pleacă Rădoi. Dar asta este hotărârea federaţiei. Deocamdată îl avem pe Mirel şi cred că ar fi o inabilitate managerială să ne apucăm acum să avem contacte cu fel şi fel de antrenori. E ca şi cum nu am încerca să îl mai ţinem pe Mirel lângă noi.”, a declarat Mihai Stoichiţă.