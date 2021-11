FRF, investiţie de două milioane de euro din fondul de rezervă! Motivul deciziei

La ultimul Comitet Executiv al FRF au fost votate mai multe decizii, care ulterior au fost prezentate de Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei.

Una însă nu a fost prezentată. Administraţia de la FRF a decis ca aproximativ două milioane de euro din fondul de rezervă să nu-i mai ţină la bancă, pentru că dobânda era foarte mică, ci să-i investească în cumpărarea de obligaţiuni, scrie GSP.

,,Am decis să acționăm așa tocmai pentru a nu mai păstra anumite sume de bani în stare latentă în conturile sau depozitele băncii cu care avem colaborare. În momentul de față, dobânzile la depozitele în valută sunt, practic, fără niciun fel de dobândă.

Aceasta e de 0,01% și atunci ne-am gândit cum am putea să acționăm, ce investiție financiară am putea realiza pentru a ne aduce un beneficiu. Și am ajuns la concluzia că obligațiunile la Banca Transilvania, care ne este parteneră, reprezintă cea mai bună decizie.

Pentru a simți că ai un randament bun și ți se întoarce ceva e nevoie de cel puțin un milion de euro pentru a investi în astfel de obligațiuni. Suma, în cazul nostru, din acel fond de rezervă, pe care o vom putea aloca, ar putea să atingă în jur de două milioane de euro.

Dobânzile, spre deosebire de cele de la depozite, unde sunt 0,01, aici pot să plece de la 3-4% și să ajungă chiar și la 8-9%. E un altfel de randament. În plus, gradul de risc este zero. Chiar și dacă retragem acești bani înainte de perioada de scadență a investiției, nu pierdem nimic nici din suma investită, dar nici din dobânda aferentă, care se calculează în timp real, la zi.

Tot ce vom aloca pentru investiția în obligațiuni va privi doar sumele care se află peste cele care îndeplinesc nivelul de siguranță. Adică să nu afectăm cash flow-ul, să nu aibă de suferit fluxul operațional, adică să fie disponibile sumele care să acopere cheltuielile pentru loturile naționale, pentru salariile angajaților și pentru celelalte cheltuieli curente.”, au declarat cei din FRF, pentru sursa citată.