Gabi Balint își bate joc de Gigi Becali în ultimul hal: „Să dai 5 milioane pe jucători și să fii în play-out e ca și cum ai mânca icre de crap și ai zice că e caviar”

„Când plătești peste 5.000.000 de euro pe jucători de play-out și ai pretenții de play-off e ca și cum ai mânca icre de crap și crezi că e caviar, a fost mesajul postat Balint pe contul său personal.

Gigi Becali a intervenit, după meciul de la Ovidiu, la Digisport. Acolo a aruncat multe săgeți către antrenor, dar a anunțat că merge în continuare pe mâna lui.

Ce să mai întrebi? Dică a calificat echipa. Întrebi degeaba. Dați-vă răspunsul singuri. Nu mai întreba, e întrebare prea aiurea că să mă întrebi. Și dacă apare, care e problema mea? Să apară (n.r. zvonuri în presă).

(n.r. dacă mai aduce jucători) Ce să fac cu ei? Jucători de valoare au fost rezervă azi. Am jucători. Va regla Dică la ordinul meu. 4-3-3. Noi nu suntem Steaua, dar ne mai dă UEFA câteva sute de mii în plus dintr-un calcul, că am luat Cupa Campionilor.

(n.r. despre Tamm și Dawa) Mi se par foarte buni fundași centrali, mie îmi plac. Ce, trebuia să ajungă mingea acolo? Erau acolo și Boboc, și Dulca, erau vreo 5 p-acolo. A pus brațul din instinct (n.r. la faza penalty-ului făcut de Dawa în prima repriză, din care s-a marcat golul de 1-0).”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.