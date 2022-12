Gabi Balint nu înțele situația de la FCSB: ”Cum mi se pare noul antrenor principal de la FCSB?”

Gabi Balint a vorbit despre FCSB.

El nu înțelege situația actuală a echipei care are antrenor cu licență PRO doar în acte.

”Cum mi se pare noul antrenor principal de la FCSB? E un antrenor cu licență, puțin timid la interviuri, dar probabil va acumula experiență. De asta e fotbalul românesc unde este, de asta FRF nu ia nicio măsură. Îmi pare rău că e FCSB în problema respectivă și toți vor spune că am ceva cu FCSB.

Nu e normal. Într-un campionat adevărat nu cred că se întâmplă ce se întâmplă acum la FCSB. Un antrenor care are licență să iasă să spună eu nu fac nimic, sunt un simplu executant, am diplomă, sunt manechin, iar altul care nu are licență stă, se agită, face, drege, fără experiență.

Eu cum pot fi suporterul acestei echipe dacă se întâmplă aceste lucruri? Eu mă pun în pielea unui suporter al FCSB-ului. Cum poți fi suporter când vezi ce se întâmplă? Că apar trei, patru, cinci, șapte jucători talentați, tineri și mai fac o fază bună, frumos, dar în rest ce îți demonstrează ție chestia asta?”, a declarat Gabi Balint la emisiunea Fotbal Club.