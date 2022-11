Gabi Balint și Iosif Rotariu, confesiuni după 33 de ani de la ultima calificare a României la Mondial: „Meciul cu Danemarca a fost peste cel cu Argentina!”

Au trecut 33 de ani de când naționala României nu a mai participat la un Campionat Mondial. Gabi Balint și Iosif Rotariu, cei doi foști mari internaționali români, au povestit recent despre ultima calificare a României la un astfel de turneu.

Mai exact, cei doi au reamintit meciul cu Danemarca, câștigat cu 3-1 în data de 15 noiembrie 1989, când România revenea la un Campionat Mondial după 20 de ani.

„Meciul cu Danemarca a fost peste cel cu Argentina!”

”Amintirile sunt clare, pentru mine a fost cel mai important meci al carierei. Aveam nevoie de trei puncte, după ce am pierdut în Danemarca cu 0-3, toată țara aștepta meciul. Era o presiune imensă. Mă bucur că am reușit să câștigăm după ce am fost conduși. Am avut o generație de excepție. Cred că acea generație ar fi putut să ajungă într-o finală de Mondial sau de European.

Presiunea era enormă, dar naționala era formată din jucătorii de la Steaua și de la Dinamo. aveam un mental foarte puternic, știam că suntem capabil de orice. Nu știu dacă ne-am motivat mai mult după ce am fost conduși cu 1-0. A fost și suportul publicului, dar noi aveam un mental de învingători.

În acea perioadă ne băteam în competiții cu cei mai buni jucători ai lumii și, de multe ori, am reușit să îi învingem. La acel moment, în 1989, toți eram foarte pregătiți pentru orice, puteam juca cu orice echipă din lume. Erau puține evenimente în acea perioadă, iar fotbalul era cel mai important pentru toată lumea.

Acele amenințări ne-au provocat mai mult. Nu știu daca conștientizam acele amenințări, dar noi știam ce putem pe teren. Tot timpul eram optimiști. Făceam parte dintr-o generație de excepție a Stelei, cu o serie de jocuri câștigate ușor în campionat.

A fost o bucurie imensă, a fost ceva excepțional pentru noi, primele nu știu cât au fost de consistente. În timpul Campionatului Mondial din Italia am primit ceva, dar pentru calificare nu îmi amintesc să fi fost ceva consistent. Noi am jucat pentru suporteri în primul rând.

Maradona a fost cel mai mare adversar pe care l-am avut. Îl consider cel mai bun din toate timpurile. Din punctul meu de vedere, meciul cu Danemarca a fost peste cel cu Argentina. Cred că poate fi considerat cel mai bun meci al naționalei României. Acel meci a fost de referință pentru tot fotbalul românesc. A fost cel mai bun rezultat și ca miză, și ca joc”, a declarat Iosif Rotariu, pentru Digi Sport.

„După o noapte cu multă șampanie, trebuia să țin un speech despre congres!”

„Dimineața, după meci, după o noapte cu multă șampanie, trebuia să țin un speech despre congres. A fost greu, că trebuia să citesc de pe niște cartoane și nu se prea vedea, erau cam la distanță mare.

Cu pletele…. le-am ascuns cu puțină apă cu zahăr, pentru că nu aveam gel și făceam noi un gel de casă și se lipea părul bine de căpățână. Acum mă pieptăn cu prosopul.

Au fost prime, pentru că s-au ținut de cuvânt cu tot ce au promis. Am avut timp de sărbătoare, așa făceam după o performanță, mergeam toți la unicul bar de noapte care era în București, Melody”, a declarat Gabi Balint, pentru Digi Sport.