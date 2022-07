Gabi Iancu visează la titlu alături de FCU Craiova: „Poate lumea nu crede…” – Mititelu: „Șase puncte cu CFR și FCSB”

„Am venit în Bănie cu gândul de a intra în play-off, de a câștiga Cupa României, de a ne bate la campionat. Sunt gândurile pe care le-au avut și oamenii care m-au chemat. Poate lumea nu crede, dar lotul acesta este foarte bun și valoros. Îmi doresc să joc, să mulțumesc lumea, oamenii să fie mândrii de mine și să câștigăm cât mai multe meciuri”, a declarat Iancu, într-un interviu acordat pentru site-ul celor de la U Craiova 1948.

”Avem o echipă bună, iar noi, în acest sezon, vom pierde greu și rar. De 41 de ani sunt în fotbal, ce am văzut eu până acum este că vom arăta bine. Vor mai veni 1-2 jucători. Sunt mulțumit de Croitoru. Am ajuns la o înțelegere cu el (n.r. să nu mai aibă ieșiri necontrolate). Îl mai iert o dată, de două ori… El are spirit de oltean. El creează și anumite stări, dar cred că are și un efect pozitiv asupra echipei.

Șase puncte (n.r. din duelurile cu CFR Cluj și FCSB). Așa sper. Eu cred că putem să le batem pe amândouă. Nu au niciun atu în fața noastră, în afară de faptul că sunt echipe de cupele europene. Ca echipă suntem pe acolo. Eu spun că am încredere în echipă”, a transmis Adrian Mititelu, la Fotbal Club.