Gabi Tamaş avertizează granzii din Liga 1: ,,Suntem o echipă greu de bătut”

Gabi Tamaş, fundaşul celor de la FC Voluntari, a reacţionat la finalul jocului cu FCSB, din cadrul etapei a 15-a a Ligii 1, terminat cu o remiză, scor 0-o.

După acest rezultat de egalitate, apărătorul ilfovenilor a jubilat. Tamaş a declarat că el şi colegii săi îşi merită pe deplin poziţia din clasament.

,,Suntem om echipă greu de bătut. Ne merităm locul unde suntem. Cred că este o performanţă pentru Voluntari, ne bucurăm, după pauza asta să continuăm aşa.

Nu vreau sa comentez echipa FCSB-ului. Ne bucurăm că nu am luat gol şi am avut ocazii. Întrebaţi-l pe Budescu, că el a venit în mine, nu eu în el. Am zis să nu pierdem si să trecem pe un loc de play-off. E o mică problemă, am avut ocazii, poate nelipseşte ultima pasă.”, a declarat Gabi Tamaş, la finalul jocului cu FCSB.

În urma acestui rezultat, FCSB a rămas pe locul 2 în Liga 1, unde a acumulat 31 de puncte până acum. De partea cealaltă, cei de la FC Voluntari au urcat pe locul 5 în campionat, cu 25 de puncte acumulate din 15 meciuri disputate.