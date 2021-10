Gabi Tamaș nu e impresionat de jocul CFR-ului: „Doar şutul lui Camora şi în rest nu ne-au pus probleme”

CFR Cluj a învins-o pe FC Voluntari, scor 1-0, într-un meci disputat sâmbătă seară, pe arena din Gruia, în etapa a 14-a a Ligii I. Golul a foat marcat de Omrani, în minutul 89.

Gabi Tamaş, fundașul chipei FC Voluntari, nu este impresionat de campioana en-titre a României.

”Îţi dai seama că atunci când iei gol în ultimul minut nu eşti fericit. Păcat, că puteam înscrie în prima repriză. Ştim bine ce joacă CFR-ul. Avem o săptămâna grea. Mergem înainte viaţa merge înainte.

Noi nu vorbim şi n-am vorbit niciodată de play-off. Pot spune că suntem o echipă greu de bătut. Doar şutul lui Camora şi în rest nu pot spune că ne-au pus probleme. Au avut mai multe faze fixe.

Noi am venit aici să nu luăm gol, asta am lucrat şi să îi prindem pe contratac. Regretăm că am luat gol în ultimul minut”, a declarat Gabi Tamaş.

FC Voluntari este pe locul 5 în Liga I, cu 24 de puncte. În timp ce, CFR Cluj este liderul clasamentului, cu 36 de puncte.