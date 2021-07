Gabi Tamaș nu vrea să mai audă de Dinamo: „Sunt dezamăgit de suporteri și pentru mine nu mai există!”

Căpitanul celor de la FC Voluntari s-a arătat extrem de dezamăgit la finalul partidei cu Dinamo, pierdută de echipa sa, cu scorul de 2-3!

Ilfovenii au început cu stângul noul sezon de Liga 1, astfel că eșecul din Ștefan cel Mare nu le-a picat deloc bine elevilor lui Liviu Ciobotariu. Cu Gabriel Tamaș, noul președinte al clubului, din primul minut în teren, FC Voluntari nu a putut să se impună în fața lui Dinamo, deși a deschis scorul după doar un sfert de oră.

Imediat după terminarea partidei, Tamaș a vorbit despre duelul din această seară și a ținut să îi exprime supărarea față de suporterii „câinilor”, care l-au apostrofat la fiecare atingere de balon. Fundașul în vârstă de 38 de ani a dezvăluit că nu îl mai interesează Dinamo și nu vrea să mai audă de suporterii „alb-roșilor” de acum înainte.

„Dinamo este o echipă imprevizibilă, cu toate că are multe probleme, s-a văzut și astăzi. Păcat că noi nu am putut să închidem jocul, am deschis scorul, am avut ocazii de gol, dar așa este fotbalul. N-am înscris noi, dar au făcut-o ei prin execuțiile frumoase ale lui Sorescu, pe cale îl felicit. Trebuie să ținem capul sus, să ștergem cu buretele și să așteptăm următorul meci.

Am gestionat bine meciul la început, însă nu am știut să închidem jocul. Eu nu vreau să mai vorbesc de Dinamo, mai ales după ce mi-au urat fanii în această seară. Le mulțumesc, mergem înainte și nici nu mă mai interesează de acest club. Sunt dezamăgit de suporteri și pentru mine nu mai există!”, a declarat Gabi Tamaș, la finalul partidei din Ștefan cel Mare.