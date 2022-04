Gabi Torje dă cărțile pe față despre scandalul plecării lui Mircea Rednic: ,,Dacă se întâmpla asta, noi eram cei mai tari jucători din istorie”

Gabi Torje a mărturisit adevărul din scandalul plecării lui Mircea Rednic și de ce jucătorii lui Dinamo n-au avut nicio legătură cu plecarea lui de la echipă.

Mircea Rednic a fost demis de Dinamo pe 21 decembrie, iar în spațiul public au existat zvonuri conform cărora jucătorii ar fi provocat plecarea antrenorului. Gabi Torje a vorbit deschis despre acel moment și a spus că niciun jucător nu poate forța plecarea unui om precum Mircea Rednic, un adevărat simbol la Dinamo.

,,A apărut în presă că Torje, Matei și Steliano Filip vor să-l dea afară pe Mircea Rednic. Dacă se întâmpla asta, noi eram cei mai tari jucători din istorie (ironic). Cum să-l dăm noi afară pe Mircea Rednic? El fiind un om cu o asemenea istorie, cu experiență, cu tot ce a însemnat pentru Dinamo.

Nu există așa ceva! Niciodată nu s-ar putea întâmpla asta. Cum să vrem noi să-l dăm afară? Eu vă spun 100% că nu a existat așa ceva. După ce s-a scris asta în presă, fanii ne-au sărit în cap.

Povestea e foarte simplă. Discuțiile erau la nivelul conducerii, să-l dea afară pe Mircea Rednic. Noi am auzit de ele, atâta tot!

Știți cum s-a legat totul? Cu o zi înainte să apară articolele respective, noi am fost să mâncăm. Eu, Steliano Filip, Matei, nașul meu, etc. Stelu (n.r Steliano Filip) a făcut o poză și a pus-o pe Instagram! De acolo s-a făcut toată legătura, că noi am făcut și că am dres.

În primul rând, nici eu nu știam dacă o să mai continui la Dinamo! Dinamo poate să-mi rezilieze contractul oricând, dacă nu dau randament”, a spus Gabi Torje pentru PlaySport.