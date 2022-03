Gabi Torje, mărturii fără perdea despre situația de la Dinamo: ,,Suntem conștienți că va fi greu la baraj”

Dinamo va juca sâmbătă, 26 martie o partidă de pregătire împotriva formației Zimbru Chișinău. Partida va avea loc pe arena din „Ștefan cel Mare”, iar anunțul a fost făcut de către clubul dinamovist. Dusan Uhrin jr. profită astfel de pauza competiţională determinată de meciurile echipelor naţionale și vrea să își vadă la treabă elevii.

Gabi Torje a mărturisit că speră la baraj și că situația la Dinamo nu este una tocmai roz. El ținut să pună accentul pe un posibil duel cu cei de la CSA Steaua, care se luptă pentru a promova în Liga 1. El s-a abținut de la comentarii despre antrenor și și-a păstrat profesionalismul despre antrenorat.

,,Am fi vrut să fim într-o situație mai bună în clasament și să abordăm această pauză competițională cu o liniște mai mare. Este foarte greu să treci peste două echipe, pentru că Mioveni a învins în ultima etapă. E aproape imposibil ca noi să câștigăm tot și ambele formații să se încurce cât avem noi nevoie.

Suntem conștienți că va fi greu la baraj. Cred că dacă în ianuarie ne zicea cineva dacă vrem să jucăm baraj cu toții ziceam da. Era o diferență destul de mare de puncte în iarnă. Indiferent ce echipă o să fie la baraj va fi un meci de care pe care.

Cei de la CSA Steaua nu renunță, dar din ce am citit ei nu au dreptul de a promova. Ne luăm și noi după ce se scrie, că nu știm noi ce este în acte. Trebuie să ne pregătim cât mai bine, momentan nu ne putem gândi la adversarii de la baraj.

Am fost foarte răcit, am stat 10 zile în pat, astăzi e prima zi de antrenament. Nu pot să vorbesc de antrenor și nu o să o fac cât timp sunt jucător profesionist. O să o fac după ce mă retrag.

Partida cu Zimbru ne ajută să vedem unde suntem, fiindcă am avut foarte multe probleme din cauza accidentărilor. Aici e și din cauza faptului că ne-am pregătit în ianuarie doar pe sintetic și nu am putut merge în Antalya. Treci de la o suprafață mai dură la una mai moale, e dificil, apar mici accidentări care după devin mai serioase. Mai este și stresul care are și el un rol”, a spus Gabriel Torje pentru Digi Sport.