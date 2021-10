Gabi Torje, mulţumit după egalul cu arădenii: ,,Echipa campioană a spus că UTA este cea mai periculoasă echipă”

Gabi Torje, mijlocaşul celor de la Dinamo Bucureşti, a reacţionat după meciul încheiat la egalitate cu UTA Arad, scor 2-2.

Golurile partidei din Ştefan cel Mare au fost reuşite de către Gabi Torje, în minutul 7, Deian Sorescu, în minutul 53, din penalty, respectiv David Miculescu, în minutele 63 şi 90+6.

După acest joc încheiat la egalitate, Gabi Torje spuen că partea pozitivă o reprezintă faptul că echipa a obţinut totuşi un punct, după atâta timp fără victorie.

,,E dureros. Am avut meciul în mână. Am dominat ca şi ocazii. Ăsta este fotbalul. Când nu o bagi în poartă, o face adversarul. Un meci cu un om în minus nu este o scuză. Nu ştiu dacă vi se pare dacă am suferit. S-au făcut sacrificii. Aşa trebuie câştigate meciurile. Nu cred că mai vorbeam că s-a văzut o problemă fizică. Sau dacă Moldoveanu înscria, sau dacă eu înscriam cu capul. Sunt mulţi factori.

Trebuie să vedem partea pozitivă. Vine acest punct cu această echipă. Echipa campioană a spus că UTA este cea mai periculoasă echipă. Am câştigat un punct, dar eu cred că azi am pierdut două. Când nu voi fi bine din punct de vedere fizic nu voi juca. Nu era planificat azi să joc. O accidentare a făcut să intru titular. Este decizia arbitrului să acorde cartonaş roşu. Arbitrii iau decizii după ce văd fazele. Respectul trebuie să fie reciproc.”, a declarat Gabi Torje, al finalul jocului cu UTA Arad.

În urma acestui rezultat, Dinamo a rămas pe locul 15 în Liga 1, unde a acumulat 7 puncte acum. De partea cealaltă, cei de la UTA Arad au rămas pe locul 7 în Liga 1, cu 17 puncte acumulate din 11 etape disputate.