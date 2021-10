Gabi Torje, supărat după ce Dinamo a fost egalată pe final de Rapid! Care este starea lui Răuță

Mijlocașul „câinilor” a deschis scorul cu o execuție de excepție, însă elevii lui Mircea Rednic s-au văzut egalați în minutele de prelungire de către giuleșteni!

La finalul partidei, Gabriel Torje a ținut să își arate nemulțumirea deoarece echipa sa nu a putut lua toate cele trei puncte din derby-ul cu Rapid. Totodată, căpitanul alb-roșilor a vorbit și despre starea de sănătate a colegului său, Alexandru Răuță, care a fost luat cu targa de pe terenul de joc din cauza unor probleme respiratorii.

„Este greu să rezistăm 30 de minute doar să ne apărăm. Nu am mai ținut de minge, am făcut greșeli. La ultima fază și eu puteam să dau minge lungă, am fost faultat prima dată, dar eu am continuat și după nu a mai fost fault.

Domnul Rednic nu m-a certat, mi-a explicat doar cum trebuia să tratez acea fază. A fost o decizie de moment. Îmi pare rău că am muncit cu toții și din păcate o nouă execuție de generic ne face să nu plecăm cu toate punctele. Nu mai contează golul meu acum. Mai bine era un autogol și câștigam meciul.

(n.r. despre Răuță) Am fost lângă el, știam că e bine, l-am văzut conștient. Avusese 4-5 acțiuni una după alta și avea pulsul foarte ridicat. A amețit, dar important este că se simte bine acum și îl așteptăm alături de noi la antrenamente.” a spus Torje, după meciul cu Rapid.