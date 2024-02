Gabriel De Moura a dezvăluit secretul din spatele revenirii lui Dinamo: ”Asta este cheia!”

După o perioadă destul de slabă, Dinamo a reușit să lege două victorii la rând, scor 2-0 cu Farul și 3-1 contra celor de la Oțelul.

”Ne simțim foarte bine după cele două victorii. Merităm asta, pentru că am trecut prin momente grele. Cred că am luptat cu toții. Cred că e timpul să mai și câștigăm. Am pregătit meciul să luptăm împreună din primul minut. Am marcat după 3 minute, concentrarea este cheia.

Am făcut jocuri foarte bune și înainte, dar unele detalii au făcut să pierdem. Uneori joci slab și câștigi, alteori joci bine și pierzi.

Fanii lui Dinamo sunt cei mai buni din România. De fiecare dată când obosesc, îi aud și încep să alerg din nou. Este scopul nostru să urcăm în clasament, o luăm pas cu pas, vom avea un meci greu cu CFR. Ne vom pregăti săptămâna aceasta”, a spus Gabriel De Moura la flash-interviu.