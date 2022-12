Gabriel Debeljuh, furios pe conducerea CFR-ului: „Nu-mi risc cariera când sunt în ultimele șase luni din contract!”

Gabriel Debeljuh, atacantul celor de la CFR Cluj, a avut un discurs manifest la adresa conducerii clubului.

Accidentat în luna august, jucătorul susține că și-a plătit recuperarea din bani proprii, iar clubul nu s-a interesat absolut deloc de starea sa. Iată ce a spus vârful croat.

„Nu-mi risc cariera când sunt în ultimele șase luni din contract!”

„Nici nu vorbesc cu conducerea, mai discut uneori cu antrenorul, cu el am o relație bună. Cu conducerea nu am nici o relație. Încă aștept să-mi plătească recuperarea pe care am achitat-o din banii mei. Am plătit bilete de avion, hotel, recuperarea propriu-zisă și nu mi-au înapoiat nici un cent. Să vedem ce se va mai întâmpla, dar la cum văd situația acum nu cred că voi mai juca vreodată pentru CFR.”, a declarat Debeljuh pentru GSP.

„Nu-mi risc cariera când sunt în ultimele șase luni din contract! Nici măcar nu mi-au propus un contract nou și nu au fost deloc alături de mine în perioada aceasta în care nu am putut juca. Dacă voi fi apt și pregătit sută la sută voi fi disponibil, da, dar o să mai dureze și nu sunt dispus să scurtez perioada pentru recuperare, e prea important să nu mă accidentez din nou. Să continuu la CFR e foarte greu de imaginat, pentru că sunt dezamăgit total de cum s-au purtat cu mine după cât de mult am făcut pentru acest club.”, a mai spus croatul, pentru sursa citată.