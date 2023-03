Gabriel Tamaș a rememorat episodul cu ușa de bloc pe care a spart-o: „Eu am ciocănit şi femeia nu mi-a deschis!”

Gabriel Tamaș, fundașul central de 39 de ani, a vorbit despre episodul când a spart o ușă din scara unui bloc.

Mai exact, Tamaș a povestit cum a decurs de fapt acel eveniment, petrecut în anul 2013. Iată ce a spus.

„Eu am ciocănit şi femeia nu mi-a deschis!”

„Nu a fost vina mea. Dacă vă uitaţi pe filmare, eu am ciocănit. Femeia nu mi-a deschis. Vorbesc serios. Eu când am ajuns la faţa locului, eu am ciocănit şi femeia nu mi-a deschis. S-o fi speriat. Atunci am încercat să intru prin efracţie. Am găsit şi eu singura scară cu cameră de luat vederi din Bucureştiul ăsta. De atunci s-a mai modernizat”, a spus Gabriel Tamaş, pentru Victory Extra Time.