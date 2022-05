Gabriel Tamaș a vorbit despre momentul retragerii: „Dacă regretam, mă internam la un spital de nebuni”

Fundașul Gabriel Tamaș, care pe 9 noiembrie a împlinit 38 de ani, este unul dintre jucătorii de bază ai lui FC Voluntari. A jucat 32 de meciuri în acest sezon și a anunțat că nu are de gând să se retragă prea curând.

„O să mă las de fotbal în baston”, a spus Gabriel Tamaș

Cel mai experimentat jucător de la FC Voluntari a lipsit la patru dintre meciurile formației lui în acest sezon. De trei ori în sezonul regulat, de fiecare dată fiind suspendat, și de două ori în play-off. Fiind om de bază al echipei, nu are de gând să se retragă prea curând.

„O să mă las de fotbal în baston. O să vină vremea când o să ies pe gazon, ridic mâna și o să zic. Îmi place să mă pregătesc, să-mi pun ghetele, să joc fotbal.

Dacă regretam și mă gândeam la prostiile pe care le-am făcut, mă internam la un spital de nebuni.

Asta este, nu sunt singurul om care mai bea un șpriț și mai sparge o ușă. Asta este, am spart o ușă, m-am îmbătat, trebuie să-ți asumi! După aceea am arătat și am demonstrat tuturor pe teren.

Nu sunt singurul de pe planetă care mai bea, să stea liniștiți! Ei să-mi ia autografe când mă vad pe stradă, în rest să fie sănătoși”, a declarat Gabi Tamaș, conform ProSport News.