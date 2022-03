Gabriela Ruse s-a calificat fără probleme în turul secund la Miami

Gabriela Ruse s-a calificat, marţi, în runda a doua a turneului Miami Open (WTA 1.000), turneu dotat cu premii totale de 8.369.455 de dolari, după ce a învins-o pe croata Ana Konjuh, cu 6-3, 6-4.

Ruse (24 ani, 57 WTA) a obţinut victoria după o oră şi 35 de minute.

Only one match for the Romanians in Miami today. This should be a good and interesting match as we see Gabriela Ruse, an up-and-comer, take the court to face Ana Konjuh, who is on the comeback trail.#MiamiOpen pic.twitter.com/l17uZm2y3I

— Romanian Tennis (@WTARomania) March 22, 2022