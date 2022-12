Gala Fotbalului Românesc – 2022: Nicolae Stanciu – cel mai bun jucător. Dan Petrescu – antrenorul anului

Gala Fotbalului Românesc, ajunsă la ediţia a 23-a, şi-a desemnat laureaţii pentru anul 2022. Având în vedere derularea campionatului intern, precum și desfășurarea Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar, evenimentul organizat de către Clubul Sportiv al Jurnaliştilor s-a desfăşurat, anul acesta, online.

Nominalizările şi câştigătorii acestei ediții au fost:

Cel mai bun portar: Horaţiu Moldovan (Rapid), Ştefan Târnovanu (FCSB), Marian Aioani (FC Farul Constanţa). CÂŞTIGĂTOR: Horaţiu Moldovan (Rapid).

Cel mai bun fundaş: Andrei Raţiu (Huesca), Andrei Burcă (CFR Cluj), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova). CÂŞTIGĂTOR: Andrei Burcă (CFR Cluj).

Cel mai bun mijlocaş: Ciprian Deac (CFR Cluj), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns), Alexandru Maxim (Gaziantep FK). CÂŞTIGĂTOR: Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns).

Cel mai bun atacant: Denis Alibec (FC Farul Constanţa), Andrei Cordea (FCSB), Florin Tănase (Al Jazira Club). CÂŞTIGĂTOR: Andrei Cordea (FCSB).

Cel mai bun tânăr fotbalist: Robert Popa (FC U Craiova 1948), Octavian Popescu (FCSB), Radu Drăguşin (Genoa). CÂŞTIGĂTOR: Octavian Popescu (FCSB).

Cel mai bun stranier: Gabriel Debeljuh (CFR Cluj), Juan Bauza (FC U Craiova 1948), Andrea Compagno (FCSB). CÂŞTIGĂTOR: Andrea Compagno (FCSB).

Cel mai bun preşedinte de club: Gheorghe Popescu (FC Farul Constanţa), Cristian Balaj (CFR Cluj), Daniel Niculae (Rapid). CÂŞTIGĂTOR: Daniel Niculae (Rapid).

Cel mai bun arbitru: Istvan Kovacs, Ovidiu Artene, Vasile Marinescu. CÂŞTIGĂTOR: Istvan Kovacs.

Cel mai bun antrenor: Gheorghe Hagi (FC Farul Constanţa), Dan Petrescu (CFR Cluj), Liviu Ciobotariu (FC Voluntari). CÂŞTIGĂTOR: Dan Petrescu (CFR Cluj).

Cel mai bun fotbalist: Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns), Andrei Cordea (FCSB), Ciprian Deac (CFR Cluj). CÂŞTIGĂTOR: Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns).

„Sunt fericit şi mândru că pot primi acest trofeu, sunt fericit pentru anul pe care l-am avut, atât la echipa de club, cât şi la echipa naţională. Ce îmi doresc acum este să se termine anul cât mai bine, să reuşim să fim campioni în China, iar pentru echipa naţională e clar că toate gândurile noastre vor fi să reuşim să ne calificăm la Euro 2024, să facem milioane de romni fericiţi, pentru că şi noi, şi ei, avem nevoie de o calificare la un turneu final”, a declarat Nicolae Stanciu, fotbalistul anului 2022.

Prezentarea evenimentului, precum și declarațiile laureaților le puteți vedea, accesând link-ul:

https://www.youtube.com/@clubulsportivaljurnalistil9325/videos