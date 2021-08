Galatasaray, prima reacție oficială despre transferul lui Moruțan

Galatasaray a anunțat că negocierile dintre clubul turc și FCSB pentru transferul mijlocașului Olimpiu Moruțan au început.

„Au început negocierile privind transferul lui Olimpiu Vasile Moruțan, un jucător de la FCSB, născut în 25.4.1999”, au anunțat turcii, pe contul de Instagram.

Potrivit lui Gigi Becali, FCSB va primi 4,2 milioane de euro pentru Moruţan, plus 1,5 milioane de euro dacă echipa turcă se va califica în grupele Europa League.

La FCSB, Moruțan era plătit cu 15 mii de euro lunar, adică 180 de mii de euro anual, aproape de șapte ori mai puțin decât suma pe care ar urma s-o primească la clubul din Istanbul.

Moruțan ar urma să plece în această seară la Istanbul, fiind așteptat să aterizeze în jurul orei 23:00. Jurnalistul Nicolo Schira a anunțat că fotbalistul va efectua vizita medicală miercuri.

✅💣 Olimpiu #Morutan finally to #GalatasaraySK from #FCSB. Scheduled on tomorrow the medicals with #Galatasaray. No surprise here and confermed since the last July 31! #transfers https://t.co/yd0q4iGbTe

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 24, 2021