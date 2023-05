Gânduri mari la FC Botoșani înainte de meciul cu CS Mioveni: „Îmi doresc să câștig campionatul”

FC Botoșani este una dintre echipele care nu vor avea miză în ultima etapă a play-out-uloui Superligii.

„Obiectivul meu a fost menținerea în prima ligă”, a precizat Flavius Stoican

Formația pregătită de Flavius Stoican joacă sâmbătă, pe teren propriu, de la ora 14:45, cu CS Mioveni. Gazdele au scăpat de emoțiile barajului pentru menținerea în Superligă, iar echipa adversă este retrogradată de câteva etape.

Stoican este mulțumit înaintea acestui meci, deoarece și-a îndeplinit obiectivul. „Eu am contract până pe 30 iunie. Obiectivul meu a fost menținerea echipei în prima ligă. Știți și dumneavoastră în ce situație era echipa când am venit. Este o realitate. Faptul că urma să jucăm cu CFR, FCSB, CSU. Obiectivul meu a fost menținerea în prima ligă.

Am un contract care se încheie pe 30 iunie. Mai departe, am avut o înțelegere, dacă lucrurile sunt în regulă, vom continua. Dacă nu, nu e niciun fel de problemă, eu sunt mulțumit, împăcat, fericit pentru acești băieți, pentru că au dat mai mult decât maximum. Au fost meciuri în care s-au autodepășit”, a declarat Stoican înaintea partidei cu CS Mioveni.

„Îmi doresc să câștig campionatul, dar sunt realist”, recunoaște Flavius Stoican

Tehnicianul s-a referit și la posibila lui înlocuire cu Marius Croitoru. „Am discutat cu conducerea clubului și discuția noastră a fost special pentru meciul cu CS Mioveni. Vom vedea.

Nu vreau să dăm deoparte meciul cu Mioveni. Este foarte important. Alte echipe se zbat pentru un punct, pentru trei puncte, vedeți ce se întâmplă la Cluj, Neluțu Sabău, felicitat.

Pe noi ne-au interesat punctele, iar liniștea pe care am obținut-o înainte cu două sau trei etape, faptul că menținem echipa în prima ligă, pentru mine este cea mai mare bucurie.

Am venit la echipa asta pentru băieții ăștia și pentru Valeriu Iftime. Am venit că am crezut în acești băieți, chiar dacă erau debusolați sau triști. Am reușit ceea ce mulți nu credeau. Când am venit la această echipă, știți în ce situație era. Majoritatea specialiștilor vedeau această echipă retrogradată.

Toți ne dorim mai mult, și eu îmi doresc să câștig campionatul, dar sunt realist. Este un lot care s-a autodepășit. Mă simt împlinit și fericit. Sunt atât de bucuros că acești băieți au menținut această echipă în prima ligă.

Încă o dată, nu uitați în ce moment am venit, speranțele erau spre zero. Sunt fericit că menținem Botoșaniul pe harta fotbalului românesc, mai ales într-un campionat incredibil de greu”, a încheiat tehnicianul.