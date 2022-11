Gareth Bale a vorbit despre retragerea de la națională: „Nu ne-am îndeplinit așteptările”

Atacantul galez Gareth Bale nu are de gând să se retragă de la națională, chiar dacă anunța că nu mai joacă pentru prima reprezentativă după CM.

Gareth Bale se gândește la preliminariile CE 2024

Țara Galilor a fost eliminată de la Campionatul Mondial din Qatar, în urma înfrângerii cu 0-3 în fața Angliei, clasându-se pe locul 4 în Grupa B, cu un singur punct.

A fost prima competiție de acest nivel pentru vedeta echipei, Gareth Bale, care a anunțat că are de gând să joace și la Campionatul European de peste 2 ani.

„Voi continua să joc atâta timp cât fanii mă iubesc. Este o perioadă dificilă, dar nu ne oprim aici. Calificările pentru EURO 2024 încep în martie și sper să fiu acolo.

Trebuie să ne gândim cât de departe am ajuns cu o echipă care nu s-a calificat de mult timp. Nu ne-am îndeplinit așteăptările, dar am acumulat multă experiență. Ar trebui să ne ciupim pentru a ne da seama că am fost la o Cupă Mondială.

Trebuie să ne dăm seama de asta și să fim mândri. Vom părăsi vestiarul cu capul sus. Nu avem ce să regretăm”, a spus Bale, după înfrângerea cu Anglia, citat de bbc.com.

El deține recordul de selecții goluri la prima reprezentativă, cu 111 meciuri și 41 de reușite. Ultima dată a marcat în meciul cu Statele Unite, de la Campionatul Mondial, din penalty.

După ce i-a expirat, în vară, contractul cu Real Madrid, el a semnat cu Los Angeles FC până în 2023, dar înțelegerea poate fi prelungită cu un an.