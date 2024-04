George Cosac se revoltă la adresa ANS: „Trebuie să ne plătească 12 milioane de lei”

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a anunţat că instituţia pe care o conduce a câştigat toate procesele intentate Agenţiei Naţionale pentru Sport.

FRT are de primis 12 milioane de lei

Ca urmare, FRT trebuie să primească minimum 12 milioane de lei reprezentând finanţări de la bugetul de stat din anii trecuţi.

„În ceea ce priveşte finanţarea, consider că ANS ar trebui să fie partenerul federaţiilor şi să găsească soluţiile necesare. Noi am mers cu propuneri la ANS, chiar ieri am câştigat un proces cu ANS. Deci până acum am câştigat toate procesele cu ANS. Aşa că ANS trebuie să ne plătească undeva la 12 milioane de lei fără dobânzi. Aşa că în mod sigur va veni ziua în care ANS va trebui să plătească aceşti bani, să facă dreptate o dată pentru totdeauna. Pentru că ei au fost luaţi din programele de dezvoltare şi din susţinerea sportivilor. Aşa că celor de la ANS cred că le va veni mintea la cap şi ne vor asigura finanţarea. Noi vom mai merge o dată la ANS, dar sigur că nu suntem milogii ANS-ului… pentru că reprezentanţii ANS nu vin cu aceşti bani de acasă. Nu vom mai face greşeala să dăm în judecată ANS, vom da pe persoană fizică, pentru că poate aşa îşi vor reveni şi vor pune în drepturi şi această federaţie cu performanţe extraordinare”, a spus Cosac.

„Faptul că nu avem banii necesari să susţinem copiii în competiţii ne-a determinat să organizăm cât mai multe competiţii în România. Aşa că anul acesta avem un record de competiţii, avem 32 de turnee ITF organizate împreună cu Fundaţia Ţiriac şi Raiffeisen Bank. Noi suntem federaţia din România cu cele mai multe competiţii internaţionale organizate”, a adăugat el.

Preşedintele a menţionat că FRT a realizat mai multe investiţii în Centrul Naţional de Tenis în ultima perioadă pentru îmbunătăţirea condiţiilor oferite sportivilor.

„FRT este prima federaţie din România care a investit în panouri fotovoltaice. Avem deja montate 160 de panouri. Federaţia plăteşte anual undeva la 100.000 de euro curentul, dar în câteva zile vom deveni prosumatori. Deci ne vom asigura energia necesară pentru a menţine baloanele şi a asigura lumina, iar copiii să aibă cele mai bune condiţii. În plus, am reuşit să schimbăm gardul întregului Centru Naţional, un gard vechi de zeci de ani, am reuşit să mărim reculul terenurilor astfel încât să putem organiza competiţii de nivel ATP şi WTA. Iar împreună cu sponsorul de hidratare baza va arăta mult mai bine, sunt deja venite băncuţe, umbrele, astfel încât baza să arate foarte bine. Nu în ultimul rând ne vom ocupa de terenurile de hard care vor fi refăcute pentru ca sportivii să se poată pregăti pentru turneele pe această suprafaţă. Deci sunt investiţii serioase care vor permite sportivilor să se antreneze în condiţii optime”, a precizat George Cosac.