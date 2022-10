Geraldo Alves, impresionat de Denis Alibec, fostul său coleg de la Astra: „E fotbalist de echipă mare, de națională!”

Geraldo Alves, fostul fundaș central portughez, a vorbit recent despre atacantul momentului din Liga 1, Denis Alibec.

Mai exact, cei doi au fost colegi la Astra Giurgiu. Alves a avut doar cuvinte de laudă la adresa actualului atacant de la Farul Constanța.

„E fotbalist de echipă mare, de națională!”

„Farul pentru mine e o surpriză. Revenirea lui Alibec aici cred că i-a făcut foarte bine. Mereu îmi place să văd echipa lui Gică Hagi sus. El încearcă mereu să promoveze jucătorii tineri și arată că se poate. La Alibec se vede mâna antrenorului, la partea psihologică mă refer.

În perioadă de la Astra el marca, dar nu se accidenta. După, la cluburile următoare, a avut probleme cu accidentările și lumea a pus asta pe seama greutății. Se vede cu ce fericire joacă la Farul. Are un potențial mare, am spus-o de când am jucat cu el.

E fotbalist de echipă mare, de națională. Chestiile personale l-au împiedicat. În ziua de azi, partea psihologică e fundamentală. Toți știu tactic, fizic”, a declarat Geraldo Alves, pentru Digi Sport.