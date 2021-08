Gest extrem al unui sportiv de la Jocurile Olimpice: „Am făcut-o intenționat ca să mă duc naibii!”

Problema întâmpinată de Simone Biles nu este singulară la competiția de la Tokyo.

Un sportiv din Chile, Arley Mendez, a fost depistat pozitiv după ce s-ar fi dopat special pentru a fi suspendat, conform propriilor mărturisiri. Acesta a recunoscut că suferă de depresie și acest lucru l-a determinat să folosească substanțe interzise cu doar 48 de ore înainte de concurs. Halterofilul în vârstă de 27 de ani era înscris la categoria 81 de kilograme în cadrul întrecerilor desfăurate la Tokyo.

„Într-o anume săptămână eram în Cali și aveam depresie, așa că am fumat marijuana. Ce atlet face asta cu 48 de ore înainte să fie testat? Treaba asta am făcut-o inteționat, ca să mă duc naibii. Am avut un 2017 foarte bun, apoi anul viitor au început problemele. Dar am continuat, și mi-am distrus piciorul printr-o fractură de stres. Am hernie de disc. Sunt terminat.

Mă retrag, nu mai vreau să ridic greutăți. Mă voi dedica altor lucruri. Sportul îmi face rău, sufăr mult și mă doare, depresii… Nu mai pot să rezist. Sper că mă înțelegeți. Am vrut să mă retrag acum mult timp, dar știți prea bine ce se întâmplă: am o familie și trebuie să o hrănesc”, a fost mesajul transmis de sud-american.

Acesta ar fi consumat marijuana în luna iunie și a fost suspendat inițial fără să aibă dreptul de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Totuși, chilianul a făcut apel și sancțiunea i-a fost ridicată pentru moment. Oricum , Arley Mendez are de gând să se retragă din sport din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Iar el nu a fost singura victimă de la Tokyo. Gimnasta Simoen BIles s-a retras din concursul pe echipe și apoi de la invidual compus în urma unui blocaj mental.

