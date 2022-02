Gestul impresionant al unui fotbalist român care a evoluat ani buni în Ucraina: „Am deja în hotel două familii”

Florin Cernat este unul dintre fotbaliștii români care a făcut carieră în Ucraina. A evoluat între 2001 și 2009 la Dinamo Kiev și este în continuare strâns legat de țara vecină.

Actualul director sportiv de la FC Voluntari, originar din Galați, sare în spijinul refugiaților care fug din calea războiului declanșat de Rusia.

„La Galați, am cazat ucraineni de două-trei zile. Mi-au spus să le ofer cazare măcar pentru o lună. Aveam clienții noștri din Ucraina, mergeau în Grecia la mare. Dormeau la mine o noapte, apoi plecau spre Grecia. Mulți știu locația, dar am deja în hotel două familii. Să ne rugăm să înceteze. Cu rușii e greu să te pui.

Oamenii sunt patrioți. Am văzut mai mulți fotbaliști care au transmis mesaje. Nu știu dacă pot face eu ceva. Rusia e un stat cu care e greu să te pui, mai ales cu Putin. În toată regiunea pe care au bombardat-o, de la Harkov până la granița cu Rusia , se vorbește limba rusă. Toți de acolo trag cu Rusia. Din cauza asta vor să ia teritoriile alea. În rest, nu văd alt motiv”, a precizat fostul fotbalist al ucrainienilor pentru Digi Sport.

Oficialul ilfovenilor nu și-a putut imagina o astfel de situație gravă la doar câteva sute de kilometri de România.

„Am crezut că nu va începe nimic, am întrebat și în stânga și în dreapta. Am sunat și pe la Kiev, mi-am sunat prietenii, ei mi-au spus că e o strategie de-ale lui Putin pentru că vin alegerile și vrea să facă vâlvă înainte, să vadă poporul că e implicat. Inevitabilul s-a produs și a început acest război care nu este bun pentru nimeni. Nu îmi vine să cred. Mă uit la știri și îmi aduc aminte pe unde am jucat. Toate orașele sunt bombardate. Au bombardat și Kiev.

Nu mă așteptam să mai trecem printr-un război în 2022. Îl vedem la televizor, dar e foarte aproape de noi. Toată perioada mea în care am stat acolo, m-am înțeles foarte bine cu ucrainenii. Am fost bine primit, iubit. Nu am avut probleme de acomodare. Mă uit la televizor și nu îmi vine să cred. Am văzut multă lume care pleacă de acolo, au luat-o spre Europa, chiar și spre România”, s-a mirat fostul internațional.