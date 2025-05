Gestul obscen făcut de Figo, după ce fanii Barcelonei l-au numit „trădător”! – VIDEO

Fostul mare fotbalist portughez Luis Figo a fost vizat de fanii Barcelonei la un eveniment UEFA și „a răspuns” cu un gest obscen surprins de camerele de televiziune.

Această antipatie durează de ani de zile. Au trecut 25 de ani de când Luis Figo a decis să se mute de la Barcelona la Real Madrid. A fost o decizie pentru care fanii catalani nu l-au iertat încă și o arată și acum!

❗Luis Figo who was invited by UEFA for the official dinner for the UWCL Final, clashed with some Barça fans at the restaurant’s entrance after being called out „traitor” by them. It led to an altercation between both parties.

