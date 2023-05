Gheorghe Hagi așteaptă un răspuns de la Denis Alibec: „Avem o dată când trebuie să ne zică”

Managerul Farului, Gheorghe Hagi, a anunțat că Denis Alibec este obligat prin contract să anunțe dacă rămâne la echipă sau pleacă.

Denis Alibec are o dată, conform contractului, până la care să anunțe dacă rămâne la Farul

Atacantul Denis Alibec a fost unul dintre cei mai valoroși ai Farului în acest sezon, în care echipa de la malul mării a câștigat campionatul. Este golgeterul echipei, cu 14 goluri, marcând câte în meciurile de pe teren propriu cu FC Botoșani și Rapid.

Managerul Gheorghe Hagi a reafirmat că atacantul va juca în România doar la Farul, dar a făcut și un anunț surprinzător. Alibec are o dată, stabilită în contract, până la care este obligat să anunțe dacă rămâne sau pleacă.

„Are contract cu noi, în România… v-am zis, are contract cu noi încă doi ani, dar, afară, dacă el are vreo ofertă, e decizia lui, poate decide.

Când unul pleacă să câştige bani mai mulţi, nu poţi să îl opreşti, aşa am făcut, pentru binele lui. Dacă el vrea să rămână în continuare cu noi, el ştie, dar trebuie să ne zică, la un moment dat.

Avem o dată când trebuie să ne zică, pentru că şi noi trebuie să pregătim vara, preliminariile şi, după aceea, următorul campionat. E în contract (n.r. – când trebuie să decidă)… cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a declarat Gică Hagi, pentru Orange Sport.