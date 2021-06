Gheorghe Mustaţă, după întâlnirea cu Dinu Todoran: ,,A recunoscut că Becali face echipa şi schimbările”

Gheorghe Mustaţă, liderul de galerie al FSCB, a dezvăluit că s-a întâlnit cu Dinu Todoran, noul antrenor al echipei ,,roş-albastre” din acest sezon.

După ce s-a văzut cu Todoran, Mustaţă spune că tehnicianul are acum respectul fanilor în urma discuţiilor purtate, care de altfle au fost foarte transparente între cele două părţi.

Liderul fanilor FCSB spune că Todoran a recunoscut că echipa o va face Gigi Becali în continuare, iar de schimbări se va ocupa tot finaţatorul de 63 de ani.

,,Am discutat cu domnul Todoran. El are tot respectul nostru. A fost de bun augur această întâlnire. Aşa au făcut şi Olăroiu şi Regehcampf. Şi-a dorit foarte mult să vorbească cu noi, să ne întrebe dacă îl susţinem. A fost corect, a spus ce are de făcut, a recunoscut anumite lucruri, că Becali face echipa şi schimbările.

Ne-a spus că el va mobiliza jucătorii, îi va aşeza în teren şi, în momentul în care se cere o schimbare, acel jucător trebuie să intre mai motivat. A fost o discuţie pe faţă, omul a fost clar şi corect.”, a declarat Gheorghe Mustaţă, pentru ProSport.

Dinu Todoran a fost numit antrenor la FCSB, după ce Şumudică şi Nicolae Dică nu au ajuns la un acord cu Gigi Becali.