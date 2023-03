Gheorghe Mustață nu are milă de cei de la CSA Steaua : „Cu încă 9 persoane nu umpleau ei stadionul Ghencea la meciuri?”

Instanța a decis ca procesul dintre FCSB și CSA Steaua asupra palmaresului să fie rejudecat. Se pare că „Militarii” au fost sprijiniți de 9 suporteri la evenimentul de marți, 28 martie.

Gheorghe Mustață, șeful galeriei FCSB-ului, a ținut să le transmită un mesaj celor de la CSA Steaua. Iată ce a spus.

„Cu încă 9 persoane nu umpleau ei stadionul Ghencea la meciuri?”

„Nu am niciun mesaj pentru Florin Talpan, deși aș putea să fiu răutăcios. Ați văzut că am fost băieți buni și le-am trimis pizza celor 9 oameni de la Sud, cei care erau pe acolo? Dar îmi pare rău că nu a fost pe acolo și liderul lor Horia Enache. Îl serveam și pe el. Ăia 9 mai bine se duceau pe Ghencea la meciurile lor decât sa piardă timpul pe la procese.

Noi nu am fost pe la procese pentru circ media ca ei. Cu încă 9 persoane nu umpleau ei stadionul Ghencea la meciuri? Acum i se dă o șansă lui nea Piți să spună cu adevărat că a antrenat și a fost manager la Steaua. I se dă o șansă lui Lacă să spună că a antrenat și a fost președinte la Steaua adevărată”, a declarat Gheorghe Mustaţă, pentru cei de la ProSport.

„Steaua este echipa cu care am crescut de mici pe stadioane!”

„Felicit echipa noastră de avocați pentru acest rezultat obținut. E un pas către normalitate. Se va judeca din nou, iar acolo documentele sunt clare. Steaua nu e a lui Gigi Becali pe viață, Steaua este a noastră a tuturor. Gigi Becali a cumpărat echipa și i-a oferit continuitate.

Steaua este echipa cu care am crescut de mici pe stadioane. Nu am retrogradat niciodată, nu ni s-a luat coeficientul UEFA deoarece noi am avut continuitate. Sunt convins că la rejudecare tot noi vom avea câștig”, a mai adăugat Mustață.