Gheorghe Mustaţă râde de galeria Rapidului: ,,Am arătat cine suntem noi, Peluza Nord! Le-am dat o mare ruşine”

FCSB s-a impus în derby-ul cu Rapid Bucureşti, scor 3-1, iar Gheorghe Mustaţă, liderul de galerie al ,,roş-albaştrilor”, a reacţionat.

Acesta consideră că un merit pentru victorie îl au şi fanii, care au fost prezenţi în tribune pentru FCSB. Mustaţă râde de rivalii de la Rapid, despre care susţine că le ştia toate mesajele de dinainte să le afişeze.

,,Am arătat cine suntem noi, Peluza Nord. Consider că și noi avem un merit în victoria cu Rapid. Am fost toți la înălțime, dar ceea ce m-a făcut efectiv fericit a fost că le-am dat o mare rușine celor din galeria rapidistă prin faptul că am știut toate mesajele lor.

Mă și mir că nu și-au dat seama, după afișarea primelor bannere, și că le-au prezentat pe toate. La fiecare mesaj de-al lor am avut replică, iar asta, pentru o galerie, este rușinos. Este lovitură grea de tot, similară, poate, capturării steagului.”, a declarat Gheorghe Mustaţă, pentru Radio Sport 1.