Gheorghe Tadici, moment special cu Cristina Neagu înainte de retragere! Antrenorul a debutat-o la echipa naţională: “Era avidă de performanţă!”

Cristina Neagu se află la ultimele meciuri din carieră. Interul stânga de la CSM Bucureşti a jucat pentru ultima dată în sala din Zalău, iar echipa gazdă i-a pregătit un moment special pentru întreaga carieră.

Gheorghe Tadici, moment special cu Cristina Neagu înainte de retragere!

Vedeta CSM-ului a primit un buchet de flori şi a fost felicitată de antrenorul Gheorghe Tadici. Legendarul antrenor al Zalăului a debutat-o pe Neagu la echipa naţională şi chiar dacă între cele două părţi au fost anumite animozităţi în ultimii ani, tehnicianul a vorbit mereu la superlativ de sportiva Cristina Neagu.

CSM Bucureşti s-a impus greu pe terenul lui HC Zalău. Campioana României a câştigat cu 22-20, la căpătul căruia şi-a consolidat poziţia de lider în Liga Naţională. De cealaltă parte, Zalăul nu are emoţii în ceea ce priveşte rămânerea pe prima scenă.

Cum a convocat-o în premieră la echipa naţională: “Băi, fii atent, decât să ducem de astea care sunt însoțitoare oricum, vine Neagu!”

Gheorghe Tadici este omul care a debutat-o pe Cristina Neagu la echipa naţională. Fostul selecţioner a povestit cum a luat-o pe Neagu din lotul B direct în lotul României pentru Campionatele Mondiale din 2007:

„Am convocat-o la lotul B cu generația ei de 88-89. A fost Trofeul Carpați la Cluj, a jucat acolo, a mers destul de bine. Erau două, trei senatoare care credeau că sunt de neînlocuit.

Iar când am făcut lotul după Trofeul Carpați a fost o pauză de vreo trei zile și i-am spus lui Muși: «Bă, eu o chem pe asta«, «Hai, mă, că e mică, că are 19 ani, ce poate să ne ajute?», spunea el.

Și i-am spus: «Băi, fii atent, decât să ducem de astea care sunt însoțitoare oricum (n.r. – râde), vine Neagu! Nu mai discutăm…». Era mult mai rea, ca joc, și avidă de performanțe.

“Risc cu asta? Aia în poartă nu o știe pe Neagu. Două-trei atacuri, ce-o fi…”

Pe fapte, nu pe dat din gură. Și am dus-o la Campionatul Mondial din 2007. Meciul cu Franța, patru reprize de prelungiri, nu s-a mai întâmplat niciodată, Paris-Bercy, 18.000 de oameni…

Meci direct cu ele pentru calificare în 1-4. Aveau echipă mare. Am stat și m-am gândit: «Risc cu asta? Aia în poartă nu o știe pe Neagu. Două-trei atacuri, ce-o fi…»

Am băgat-o și a pocnit una de nici nu a mișcat portărița Franței. Am discutat cu Cristina: «Băi, tragi numai în lung». Avea aruncarea asta pe întors. A dat trei goluri, am intrat în joc și ne-am calificat”, a rememorat Tadici.