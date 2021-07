Gica Dobrin, acuze grave către FC Argeș: „Este josnic. Vinovații vor suporta consecințele”

FC Argeș și-a prezentat noile echipamente pentru ediția de Liga 1 ce va debuta astăzi cu meciul dintre FC Botoșani și FCSB.

Însă prezentarea noilor kit-uri a iscat un conflict între clubul piteștean și Gica Dobrin, soția ”Gâscanului”. Aceasta i-a acuzat pe oficialii formației din Trivale că nu a fost anunțată în legătură cu folosirea imaginii legendarului fotbalist pe echipamentul de joc, această practică fiind interzisă fără acceptul familiei.

Chipul lui Gicu Dobrin a fost imprimat pe echipamentul de deplasare și este așezat în zona centrală, la nivelul pieptului, între stema clubului și logo-ul producătorului de echipament sportiv.

”Nu am știut de apariția lui Gicu Dobrin pe tricourile lui FC Argeș. Eu mi-am dat acordul pentru echipamentul de joc, nu și pentru vânzare de tricouri. Mă bucur din suflet că Gicu apare pe echipament, însă ceea ce s-a întâmplat mi se pare josnic.

Am avut o discuție, s-a pus totul la punct, am stabilit: numai pentru joc. Nu am primit niciun telefon, am aflat de la oameni simpli, ieri. Eu nu am fost și nu sunt rea, neînțelegătoare, dar mă înrăiesc când observ că sunt ignorată, trec cu ușurință peste mine, este josnic ceea ce se întâmplă. Vor numai să îl folosească pe Gicu Dobrin, atât, iar pe mine m-au dat afară de la stadion, cu copiii, în plină iarnă, în decembrie.

Corect ar fi fost să mă întrebe, eu am dat tot ce am avut pentru oraș, dar nu sunt de acord să se treacă peste mine și vor doar să îl folosească pe Gicu, au și vândut echipamente. Se abuzează foarte mult, iar vinovații vor suporta consecințele, veți vedea ce va urma, cu toții trebuie să plătim pentru astfel de practici și comportamente incorecte”, a declarat Gica Dobrin, conform ziarobiectiv.ro.

„Cred că are dreptate. S-ar putea să avem o problemă”, a declarat și Cristian Gentea, primarul din Pitești, conform sursei citate.

