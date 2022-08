Gică Hagi anunță ce se va întâmpla cu Denis Alibec

Din cele 5 etape, Denis Alibec a evoluat doar în ultimele două, fiind introdus de către Gică Hagi în cea de-a doua repriză, atât cu Botoșani, cât și cu Hermannstadt.

„Va fi foarte bine când o să aibă 5-7-10 meciuri complete (n.r. Denis Alibec). Atunci va da sută la sută. La fel şi pentru ceilalţi jucători.

Meciul nu va fi uşor, dar sperăm să vină şi victoria. Ne dorim mult să prindem o zi bună şi sper să câştigăm. Un lot omogen, bine structurat, cu o idee de joc foarte bună.

Dacă vrei să câştigi, trebuie să marchezi goluri.Singura problemă legată de lot este Benzar. Nu este sută la sută. Noi am dominat toate meciurile, am dictat ritmul şi intensitatea jocului. Am zis că meritam să avem maximum de puncte. Trebuie să fii pragmatic, să marchezi, să fii letal”, a spus Gică Hagi.