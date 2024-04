Gică Hagi, dezvăluiri despre noul stadion din Constanța: ”O spun public. Mi-aș dori acest lucru”

Gheorghe Hagi susține că stadionul care se construiește în Constanța nu îi va purta numele și nici nu își dorește acest lucru.

De asemenea, ”Regele” a vorbit despre strategia pe care ar trebui să o adopte cei care construiesc stadionul.

”Mulțumesc pentru întrebare. Nu cred că stadionul îmi va purta numele. Acesta trebuie să fie al Constanţei. Trebuie să aibă un alt nume, nu al meu.

Eu am o academie, mi-am dedicat eforturile acolo. Deja am numele meu asociat cu ceva concret, stabil. Am investit tot acolo”, a declarat Hagi în cadrul unei conferințe de presă.

”O spun public, chiar dacă se speculează în acte numele meu. Acolo trebuie să vină un sponsor, un nume, să se obțină niște fonduri. Un stadion trebuie întreținut. Nu trebuie să ai doar cheltuieli, ci și venituri. E important ca la Constanţa să se gândească la un sponsor de anvergură. Și eu mi-aș dori acest lucru. Trebuie să generăm venituri pentru a acoperi costurile”, a mai afirmat fostul internațional.

”Nu lucrez la stadion. Nu știu când va fi gata. Nu e pe teritoriul meu. Este o necesitate. Constanţa are nevoie de un stadion”, a mai afirmat Hagi.

Noul stadion de la Constanța va avea o capacitate de 18.000 de locuri și se vor putea organiza atât evenimente sportive, cât și culturale. Proiectul va costa aproape 76 de milioane de euro