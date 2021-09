Gică Hagi, plin de nervi după eliminarea din Cupa României: „A fost un metru în afara careului acel penalty!”

Farul Constanța a fost eliminată din 16-imile Cupei României de către Sepsi Sf. Gheorghe, după 0-1 la finalul celor 90 de minute!

Imediat după terminarea jocului, Gică Hagi a reclamat decizia arbitrilor de a dicta lovitură de la 11 metri pentru covăsneni, în minutul 51. „Regele” a declarat că la faza penalty-ului, contactul dintre Larie și Lukassen a fost cu un metru în afara careului și nu înțelege de ce tușierul a luat această hotărâre și nu centralul Radu Petrescu.

„Meci frumos, așa cum am anticipat. Un adversar care iese la joc, cu ritm, intensitate. Am încercat, am avut ocazii și noi, dar și ei. Din păcate, noi am ratat, ei au marcat dintr-un 11 metri care n-a fost. E realitatea, de ce să fiu supărat? Nu poate să dea arbitrul de tușă penalty. Cu un metru afară, în semicerc și el îl dă în careu.

A fost o situație de joc foarte prost interpretată, decizii luate de arbitrul de tușă, dă el penalty, face el jocul. Centralul, dacă nu vede, te pui tu peste el? Sunt ei VAR-ul! Avem VAR-ul, arbitrii de tușă.

A fost un meci echilibrat, cu ritm foarte ridicat. Poate mai multă calitate ar trebui să avem, să fim mai iuți. Așa pot să zic și eu, prestația arbitrilor n-a mai fost la începutul reprizei secunde ca înainte. Ăsta e fotbalul, ce să facem? Mergem înainte, drumul e lung. Trebuie să o luăm de la capăt și să facem ce trebuie.

Mi-a zis toată lumea că a fost un metru în afara careului. Dacă nu e așa, îmi cer scuze public. În ce fotbal se dă penalty? A fost un metru, așa mi-au zis oamenii. S-a văzut și în seara asta că nu suntem mai puternici. Sunt alții mai puternici”, a spus Gică Hagi, după meciul cu Sepsi.