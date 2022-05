Gică Hagi, prima reacție după ce Farul nu a primit licența UEFA: „Mergem la TAS! E o neînțelegere”

Gică Hagi a vorbit după meciul câștigat de echipa sa în penultima etapă din play off. El a vorbit despre problemele de care se lovește clubul său care ar putea să nu joace în cupele europene.

„V-a zis președintele. Ne-a surprins total, suntem surprinși total, dar mergem la TAS să ne găsim dreptatea. Pentru că noi am vorbit înainte să facem orice mișcare. E o neînțelegere”, a spus Gică Hagi, după meciul Farul – FC Argeș 1-0.

Întrebat cum a motivat Adminstraţia de Licenţiere decizia, Gheorghe Popescu a răspuns:

„Nu ştiu cum au motivat cei de la licenţiere decizia, pentru că de aceste chestiuni se ocupă avocatul Florin Comşa. El ştie ce demersuri trebuie făcute de acum încolo. Dar repet, noi atunci când am făcut acea mutare am avut avizul FRF şi am respectat întru totul regulamentele internaţionale”.