Gică Hagi, prima reacție după ce i s-a propus postul de selecționer: „Discuțiile au durat două ore!”

Imposibilul a devenit posibil în cele din urmă, iar Răzvan Burleanu și-a făcut curaj și a decis să îl contacteze pe Gheorghe Hagi pentru a-i propune funcția de selecționer al României!

„Regele” a confirmat discuțiile cu președintele FRF și a dezvăluit că cei doi au stat de vorbă aproximativ două ore. Cu toate acestea însă, Burleanu nu a reușit să îl convingă pe Hagi să renunțe la proiectul său de la Farul Constanța, iar fostul decar al Generației de Aur a declarat că nu poate fi angrenat pe mai multe fronturi în același timp. Întrebat despre posibilitatea de a deveni selecționer pe viitor, Hagi a spus că acest lucru rămâne de văzut.

„Ne-am întâlnit, am avut o discuție în care, de la bun început, lucrurile erau clare. Am spus că, dacă sunt acționar majoritar, nu pot să fiu în altă parte, pentru că ies alte speculații. Am discutat două ore și am discutat, dar nu a existat absolut nicio cale care putea să schimbe situația asta de până acum.

Nu știu ce era dacă eram acționar minoritar, cred era total diferit. Nici n-am vrut să încercăm, pentru că eu nu vreau să creez confuzie unde mă duc, vreau să lucrez unde lucrurile sunt foarte clare, obiective clare și proiect ambițios.

V-am spus că am o singură strategie, aceea de a încerca să devin cel mai bun. Am și eu părerea și opinia mea, cum și dvs aveți să spuneți ce gândiți. Eu am dreptul să spun cum văd lucrurile din punctul meu de vedere.

A fost o situație, lucrurile sunt clare, Ilie v-a zis bine, eu îmi văd de drumul meu, îmi continui proiectul, încerc să fac lucrurile cum le gândesc, sunt acționar, sunt și manager. Eu vreau să mă dezvolt cum trebuie, pentru că vreau să lucrăm frumos și nu are rost să interpretăm ce nu trebuie.

Rămâne să vedem ce va fi în viitor. Eu vreau să îmi găsesc parteneri, nu e de vânzare. Acționari însemnă parteneri, ca să fim mai puternici. E normal și logic. Atât. Vreau să fiu în primele echipe din România, pentru că la Academie și la infrastructură suntem cei mai buni. Mai trebuie să muncim și la echipa mare”, a spus Hagi, la Digi Sport