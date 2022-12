Gică Hagi, supărat după umilința cu Hermannstadt: ”E mai bine dacă tăcem!”

Echipa FC Hermannstadt a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia Farul Constanţa, într-un meci din etapa a 20-a a Superligii. Este cea mai categorică înfrângere a Farului în acest sezon, în care este lider în Superligă.

În primul meci oficial disputat pe noul stadion din Sibiu, FC Hermannstadt a reuşit o victorie surprinzătoare, la scor, în faţa liderului din Superligă, echipa lui Gheorghe Hagi, Farul Constanţa.

Farul a primit gol inclusiv în minutul 90+4, iar scorul final a fost 4-0.

La finalul meciului, Hagi a oferit mai multe declarații.

”Din păcate în viaţă mai sunt şi momente de acestea, lecţii de viaţă. Cred că am fost depăşiţi total de adversar din toate punctele de vedere. Am încercat să fac orice pentru ca echipa să fie ehcilibrată. Poate e prea mult ce am făcut. Când se întâmplă un lucru de ăsta trebuie analizat.

Unele lucruri nu sunt în regulă. Ăia cu exeprienţă nu au jucat. Lăsaţi-i pe tineri în pace, problema e la ceilalţi, la cei care trebuie să dea echilibru. Am făcut lucruri extraoardinare până acum, dar vedem ce facem în viitor.

Ăsta e fotbalul, felicit echipa gazdă, a făcut un meci perfect, ştiam că e echipă disciplinată. Când eşti lent şi previzibil nu ai cum să depăşeşti mai ales de la mijloc în sus. E mai bine dacă tăcem.

Mă îngrijorează doar ce am văzut azi la meci, la jucătorii mei, la echipă, în rest nu mă îngrijorează nimic, suntem pe primul loc, cu cele mai multe goluri.

La noi asta e problema, probabil ne-am dus puţin cam sus, nu am spus la începutul anului că vrem să fim campioni. Eu voi lua decizii în iarnă, vedem în iarnă. Vom face o evaluare ca la doctor. Mergem înainte şi să fim la fel de buni”, a declarat Gică Hagi.