Gică Hagi, un car de nervi după remiza cu Sepsi OSK: „Nu am făcut nimic în prima repriză!”

Farul Constanța a plecat cu un singur punct după deplasarea cu Sepsi OSK. Campioana României a obținut doar o remiză pe terenul covăsnenilor (1-1).

Gică Hagi nu a avut milă de elevii săi. „Regele” și-a criticat jucătorii, mai ales pentru randamentul slab din prima repriză.

„Nu am făcut nimic în prima repriză!”

„Prima repriză 0. În a doua repriză, meritam să câștigăm. În prima repriză a fost inexplicabil cum am stat pe teren. În a doua repriză am jucat mai bine, am avut ocazii. Au fost goluri, n-au fost goluri, ce să zic.

Le-am arătat dimineață principiile pe care le avem din 2017. Noi avem identitate, principii pe care trebuie să le folosești în teren. Nu unul stă. Nu unul este în vacanță și altul muncește. Sunt bulversat de prima repriză. Inexplicabil.

Louis Munteanu trebuie să fie dezamăgit de prima repriză când nu a făcut presiune. Sunt trei în față care trebuie să facă presiune. Dacă nu facem, nu jucăm fotbal. O dată îți intră, altă dată nu.

Prima repriză nu i-a ieșit, în a doua a jucat mai bine. Noi am pregătit meciul cum trebuie. I-am analizat. Nu am făcut nimic în prima repriză.

E un punct până la urmă. Am jucat în deplasare, puteam să pierdem. Toate meciurile sunt foarte grele. E problema lor. Ei știu. Fiecare e responsabil de ce zice.”, a spus Gică Hagi, după egalul cu Sepsi OSK.