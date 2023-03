Gică Hagi vrea să bată Rapidul! Ce a spus înaintea partidei „Avem convingerea că vom face un meci foarte bun!”

Farul Constanța se va duela cu Rapid în ultima etapă din sezonul regulat. Gică Hagi a vorbit înaintea meciului direct.

Mai exact, „Regele” este convins că echipa sa va face o partidă bună contra giuleștenilor. Iată ce a spus.

„Avem convingerea că vom face un meci foarte bun!”

„Rapid este o echipă foarte bună, va fi un test foarte important pentru noi. Este o echipă foarte bine așezată pe toate cele 3 compartimente. Știe să joace fotbal, știe să te atace pozițional, e foarte bună pe atac rapid, dar și la faze fixe. Ne așteaptă un meci dificil, dar suntem încrezători și avem convingerea că vom face un meci foarte bun.

În privința lotului, Boli este accidentat. Toată lumea e bine, vom vedea cu cine vom începe și cu cine vom termina. Important este să ne atingem obiectivul, acela de a domina ritmul și intensitatea jocului. Vrem să rămânem în principiile noastre pentru a face un joc foarte bun.

A fost un an foarte bun, chiar excelent din punctul meu de vedere. Jucătorii s-au depășit, au dat tot ce a fost mai bun. Am arătat că suntem o echipă competitivă, care merită să fie acolo unde este. Am avut constanță, am dat randament, jucătorii s-au descurcat foarte bine.

Noi care am creat acesată echipă am făcut o muncă foarte bună, am plănuit lucrurile așa cum trebuie. De acum înainte încep meciurile adevărate, grele din toate punctele de vedere. Trebuie să arătăm ceea ce am arătat și în aceste 7-8 luni. Îmi doresc să avem mult curaj pentru că doar așa putem reuși. Vreau să avem aceeași mentalitate, să ne impunem la fiecare meci și să încercăm să fim mai buni decât toți ceilalți care vor fi în play-off”, a declarat Gică Hagi, în cadrul unei conferințe de presă.