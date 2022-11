Gică Mihali, dezamăgit de perioada aleasă pentru Cupa Mondială: „Nu ştiu, nu are nicio atracţie iarna!”

Cupa Mondială din Qatar ediția 2022 va începe duminică, 20 noiembrie. Gică Mihali, fostul internațional român, a vorbit despre această competiție.

Mai exact, Mihali consideră că perioada aleasă pentru desfășurarea Cupei Mondiale este una atipică. Iată ce a spus fostul internațional.

„Nu vedeţi că lumea se duce în vacanţă de Crăciun şi ei fac Cupa Mondială…”

„Nu ştiu ce să zic de ediţia asta, pentru că de când e fotbalul ăsta Cupa Mondială a fost vara… nu ştiu, nu are nicio atracţie iarna. Nu vedeţi că lumea se duce în vacanţă de Crăciun şi ei fac Cupa Mondială. Dar banii întotdeauna înving. Nici la noi în ţară nu văd vreun interes… şi chiar dacă eram calificaţi, tot aşa era. E o nepăsare aşa, nu interesează pe nimeni. Şi din punctul meu de vedere, nu se aplică treaba asta cu oboseala jucătorilor vara, când se termină sezonul. Ştiu, pentru că şi eu am fost la Cupa Mondială şi nu am resimţit oboseala.

Pentru că până acum se terminau campionatele în luna mai, intrau jucătorii într-o vacanţă de două săptămâni şi apoi în pregătire pentru Cupa Mondială. Acum însă îi iau pe jucători din pat de acasă. Adică au avut sâmbătă etapă, iar luni i-au băgat în pregătire cu naţionala, iar peste 3-4 zile începe Cupa Mondială. Ce e asta? În plus, Qatar e o ţară mică rău… OK, e dezvoltată, că am fost acolo şi eu, dar pe 10 kilometri pătraţi să ai 17 stadioane… nici nu ştiu unde încap toţi acolo”, a declarat Gică Mihali, potrivit Sport.ro.