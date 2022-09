Gică Popescu, dezamăgit după FC Voluntari – Rapid: „A fost o echipă stinsă!”

Gică Popescu, președintele clubului Farul Constanța, a analizat meciul dintre FC Voluntari și Rapid și s-a arătat dezamăgit de ceea ce a văzut.

„Mi s-a părut singura echipă care a încercat să joace. După gol a intrat în acea fază de conservare a rezultatului. Voluntari a fost o echipă stinsă, care nu a putut să pună probleme.

Cred că nu a avut nicio fază de poartă. Are doar opt puncte în clasament şi un program infernal, mă aşteptam să aibă altă atitudine”, a spus Gică Popescu, potrivit Prima Sport.

„E îngrijorător că nu reușim să marcăm. Trecem printr-un moment greu, nu e ușor. Sezonul ăsta am început cu una caldă, ua rece, Acum avem 6 meciuri fără succes. E clar că se întâmplă ceva. Trebuie să gestionez situația, astăzi am jucat mai bine față de etapa trecută, dar eu vreau mult mai mult. Am întâlnit o echipă bună care joacă un fotbal plăcut. Sunt pe primul loc, n-a fost ușor pentru noi.

Eu le-am spus jucătorilor că această încredere nu se găsește la supermarket ca să o cumpărăm și să le-o dăm în vestiar, aia trebuie să o câștigi. Trebuie să te lupți, să îți câștigi duelurile și să ai ocazii de a marca” – Liviu Ciobotariu, antrenor FC Voluntari, după meciul pierdut cu Rapid