VIDEO | Gică Popescu, dezvăluiri memorabile: „Am refuzat Real Madrid! Nu știam cine e”

Gigă Popescu a rememorat un episod unic în cariera oricărui om care se apucă de fotbal. A povestit momentul în care a fost dorit de Real Madrid.

În vara lui 1990, România, antrenată atunci de Emeric Ienei, participa la Coppa del Mondo, iar ”Baciul” facea parte din lot. ”Tricolorii” au debutat la acel campionat cu o victorie răsunătoare, 2-0 cu URSS.

Datorită unei prestații memorabile, Gigă Popescu a primit o ofertă de la Real Madrid, însă totul a picat, deoarece fotbalistul de atunci al Craiovei nu avea suficiente detalii despre dimensiunea clubului care îl dorea. Ulterior, acesta a jucat pentru FC Barcelona, marea rivală.

”În 1990, am avut contractul lui Real Madrid două zile pe noptieră. Emil Săndoi, care era cu mine în cameră, mă întreba: «Unde vrei să te duci, pe lună? E Real Madrid!» Numai că din cauza lipsei de informații din perioada comunistă, nu știam cine era Real Madrid, și am refuzat-o! Eram la Campionatul Mondial din Italia. Real Madrid voia un fundaș central, iar eu am jucat senzațional cu Rusia (n.r. – România a câștigat cu 2-0), cred că a fost cel mai bun meci pe care l-am făcut vreodată.

Îmi aduc aminte că seara la hotel nu aveam loc la recepție. Vorbeau la telefon, sunau impresarii, intrau și plecau impresarii, familiile, era ca la talcioc. Am fost sunat de Mircea Petrescu și mi-a zis: «Mâine vreau să te văd, am o echipă pentru tine». A venit și a zis că e Real Madrid. OK… Orice om sănătos la cap întreba unde e contractul, nici nu se uita la cifre, semna. Am zis: «nu, mă mai gândesc».

Ne-am văzut cu vicepreședintele de la Real Madrid, a venit în cantonament. Am mers la un bar, eu i-am zis că mă mai gândesc. Mircea Petrescu mi-a răspuns: «E Real Madrid, nu există club mai mare». Nu știam dimensiunea clubului, fusese revoluția, nu aveam informații. Nu știam ce e Real Madrid și am spus că nu vreau să semnez, vreau să rămân la Craiova. M-au întrebat: «Ești nebun la cap?»”, a declarat Gică Popescu, în cadrul unui interviu pe canalul de Youtube al unui celebru prezentator.